財庫局：家族投資控權工具稅務待遇料與其他地區看齊

為促進家族辦公室來港發展，財經事務及庫務局上月向立法會提交一項修訂條例草案，就單一家族辦公室在香港管理的合資格家族投資控權工具(FIHV)提供利得稅寬免，並已進行首讀，將於本周五(20日)進行委員會會議。財務及庫務局副局長陳浩濂出席活動時表示，據立法會的審議，預計有關稅收優惠將在2022至2023年的課稅年度生效，並將使香港對FIHV的稅務待遇與其他司法管轄區看齊，甚至跑贏其他地區。

他提到，即使過去數年受新冠疫情影響，財富資金池仍在繼續擴大，特別是中國市場，從而增加對資產和財富管理服務需求。據業內估計，2022年上半年內地超高淨值(UHNW)富豪(即財富淨值3,000萬美元以上)人口增長2.3%，而本港超高淨值人口超過1.5萬人，位居全球城市之首。對這類人士而言，稅收是重要考慮因素，一般來說，個人在香港沒有資本利得稅、利息收入稅、股息預扣稅及遺產稅。

他指，為增強本港的吸引力，政府已為基金提供各種稅收優惠，並實施了基金遷址制度，擴大了基金分銷網絡，亦為基金行業提供一系列其他財務激勵措施。只要符合條件的基金結構，無論是公開發行或是私募發行，在岸或是離岸設立，均可以享受利得稅豁免。