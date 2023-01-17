滙豐調查：近7成海外企業擬拓大灣區業務　近半數視港為首選地

滙豐調查顯示，海外企業對投資粵港澳大灣區的興趣不減，近7成受訪企業表示計劃在未來3年內拓展在大灣區的業務，其中27%企業更表示將顯著提升業務規模。

《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)成員國的企業對大灣區經濟前景尤其看好，其中有6成受訪企業認為大灣區未來3年的經濟增長將高於中國平均水平，較非RCEP成員國的受訪企業高出一成半。

在拓展大灣區業務方面，來自RCEP國家的企業同樣更為進取，有31%的受訪企業計劃未來3年顯著提升大灣區業務規模，比其他市場的受訪企業高出近一成。在重點投資領域方面，最多企業重視科技與創新(45%)，其次是提高供應鏈可靠性(39%)及加強數碼建設(39%)。

在考慮於大灣區城市拓展業務時，受訪海外企業普遍將香港(47%)視為首選地，其次是廣州(37%)及深圳(33%)。若單就RCEP成員國的受訪企業而言，選擇廣州的比例(48%)最高，其次為香港(44%)和深圳(38%)。

去年初正式生效的RCEP為海外企業提供更多便利和機遇，有利他們拓展中國市場。調查在去年的基礎上新增韓國、日本、越南、印尼、泰國和菲律賓，覆蓋包括9個RCEP成員國在內共16個市場，訪問近3,400家企業，皆為目前已在中國市場開展業務或計劃在不久將來進入中國市場的企業。