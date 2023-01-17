道期向下　金價企1900美元水平

●美匯指數報102.39；港匯見7.8186；離岸人民幣(CNH)報6.7731；美元兌日圓報128.7；歐元企1.0829，英鎊處1.2217。金價報1,909美元。布油報84.46美元，紐油報79.1元。比特幣企2.1萬美元水平。道指期貨跌73點。

-恒大：更換核數師不會對集團經營產生重大負面影響。

-傳恒大與債權人討論境外債務重組計劃兩個方案。

-維權投資者傳入股阿里巴巴，推動加大回購規模。

●中國經濟：

-內地2022年經濟增長顯著放緩至3%。

-內地去年零售總額按年跌0.2%，房地產開發投資跌1成。

-瑞銀維持對內房股悲觀看法，全年房產銷售面積料跌10%。

-Global X ETFs看好今年中國經濟，垂直消費值得關注。

-滙研：料今年內地經濟增長或恢復至5%。

●香港經濟：

-調查：上季33%餐廳利潤增長，半數仍對前景擔憂。

●滙豐調查：近7成海外企業擬拓大灣區業務，近半數視港為首選地。

●財庫局：家族投資控權工具稅務待遇料與其他地區看齊。

●日航推「走飛機餐」服務，節省成本捐贈發展中國家。

●羅兵咸永道：全球7成企業CEO對今年經濟感悲觀。

●日財務大臣：透過適當債務管理維持市場信心。

●調查：全球僅半數人睇好未來生活，發達國家反而最悲觀。

●宏利金融：正擴充人手，亞洲市場潛力巨大。

●恒生推香港零售銀行界首個NFT錢包。