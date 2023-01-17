中銀香港：港今年經濟增長料回復至2.8%

中銀香港發表2023年經濟及投資展望，該行金融科研究院副院長瞿亢預期，外圍環境仍受高通脹及高息影響，經濟仍面臨衰退風險；不過香港則受惠內地復常，今年本地生產總值(GDP)有望回復至2.8%的正增長。

中銀香港高級經濟研究員張文晶認為，隨着內地重新開放，將推動包括航空、餐飲業的消費行業回暖，同時當局推出一系列穩經濟政策，料中國經濟今年有望有5%以上的增長。

該行高級經濟研究員丁孟預期，美國聯儲局有望於上半年結束加息周期，將分別上2月及3月議息會議中各宣布加息0.25厘，聯邦基金利率最終將落在5厘水平。

他直言，聯儲局不會待美國通脹回落至2%才開始減息，認為聯儲在觀察到未來通脹有望重回2%便會開始減息周期；料美國有可能在今年底進行減息，較普遍市場預期早。

股市方面，中銀香港個人數字金融產品部資深財富策略師高耀豪認為，恒指且前在22,500點面臨阻力，加上農曆新年因素，港股更有機會出現回吐；但恒指若突破阻力，其後或會在22,500至25,000點水平區間橫行。