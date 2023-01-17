【產經直播】港股四連升斷纜　走勢趨弱？

港股終止連續4日升勢，周二(17日)反覆向下。恒指低開68點，其後雖曾倒升50點，但在21,800點前再遇阻力，其後掉頭向下，最多329點，最終收跌169點，報21,577點，成交1,267億元。內地第四季GDP增長勝預期，仍未能刺激大市向上。港股距離虎年收爐時間愈來愈近，僅餘3個交易日，但卻與22,000點關漸行漸遠，突破該心理關口機會愈來愈細？

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