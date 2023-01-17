【產經直播】港股四連升斷纜 走勢趨弱？
2023年01月17日 16:51
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港股終止連續4日升勢，周二(17日)反覆向下。恒指低開68點，其後雖曾倒升50點，但在21,800點前再遇阻力，其後掉頭向下，最多329點，最終收跌169點，報21,577點，成交1,267億元。內地第四季GDP增長勝預期，仍未能刺激大市向上。港股距離虎年收爐時間愈來愈近，僅餘3個交易日，但卻與22,000點關漸行漸遠，突破該心理關口機會愈來愈細？
生物科技股及醫藥股顯著回吐，龍頭藥明生物(02269)主要股東減持股份，套現近40億元，藥明股價跌6%，為表現最差藍籌。另外，歌禮製藥(01672)雖與醫藥股先聲藥業(02096)簽訂利托那韋片供應協議，但兩股股價齊齊大跌。相關股份近期升勢告終？今轉回吐要持續幾耐？
大型科網股普遍向下，美團(03690)錄8連挫，咩位先會見番支持？應唔應該撈貨？不過阿里巴巴(09988)逆市微升，市傳著名維權投資者Ryan Cohen，已買入市值數億美元的阿里股份，並正私下推動阿里擴大回購規模到大約600億美元(約4,680億港元)，阿里前景睇高一線？係科網股首選？
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