美聯布少明：豪宅價格全年看升20%　望跑贏大市

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，隨着香港經濟逐步走向復常，加上豪宅新盤供應匱乏等因素，相信今年豪宅市場可望看高一線，預期今年逾5,000萬港元一、二手住宅交投將彈升，其中新盤銷售量料回升兩倍至350宗，二手則料升逾四成至300宗，至於豪宅價格方面更可望跑贏大市，預計全年升約15至20%。

事實上，近期中港正式恢復通關令樓市回暖。綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，今年1月份(截至15日)逾5,000萬元新盤銷售量已錄得23宗，比起上月全月的13宗已高出約77%，並創出13個月新高。

回顧去年樓市，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料顯示，以逾5,000萬元物業類型為例，2022年逾5,000萬元物業新盤銷售量，由2021年的290宗按年急跌約60%至2022年錄得的116宗，創自2013年一手銷售條例後新低。綜合土地註冊處資料顯示，期內逾5,000萬元二手住宅註冊量錄212宗，較2021年的367宗大跌約42%，則創5年新低。

礙於過去3年中港未能全面免檢疫通關，窒礙內地買家來港購買豪宅。根據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處數據，已知的一二手住宅個人買家登記中，內地買家(以買家姓名拼音辨別)於2020年至2022年(截至11月份)近3年逾5,000萬元物業註冊量合共錄約350宗，遠不及於2017至2019年3年未出現疫情時的「正常」時期錄得的452宗，差距約22.6%。