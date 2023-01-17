威馬汽車傳北京線下門店幾乎全關閉　溫州工廠處停產狀態

內媒報道指，目前在生產、銷售與售後服務這3大主要範疇，內地新興車企威馬汽車都面臨着巨大危機，該公司近來關閉中國多地的展廳。

報道指，由去年10月起，威馬關閉全國多地的展廳。據悉，目前上海已有近一半展廳關門，在北京，威馬線下門店幾乎全部關閉，銷售渠道基本處於癱瘓狀態。據威馬汽車官網顯示，目前北京地區共有13家展廳開業，但均未顯示聯繫方式，威馬官方電話也一直無人接聽。內媒從網絡渠道查到其中9家的電話，但均無法與展廳取得聯繫。

報道又指，經實地探訪發現，位於五方橋的威馬用戶中心如今人去樓空。作為北京地區最大的經銷商展廳之一，五方橋店是為數不多可以向消費者提供銷售、試駕、交付與售後等全套服務的威馬展廳。周邊商戶表示，該展廳在一個月前搬走，與經銷商旗下另一家別克展廳合併。內媒指，威馬官網顯示的北京13家展廳中，僅有該店仍處營業狀態。

生產方面，作為威馬產量主力之一的溫州工廠被指由於沒有訂單，已處於停產狀態。在銷售端口，威馬面臨大面積關店狀況。

在過去不夠3個月之中，威馬汽車先後爆出內部減薪、總部裁員、聯合創始人離職與巨額資產被凍結等一系列負面消息。