小鵬隨Tesla減價求售 減幅最高達13%
2023年01月17日 18:34
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Tesla月初起勢減價「頂爛市」，國產品牌當中毛利較低的小鵬汽車(09868)就在周二(17日)啟動運用型多用途車(SUV)G3i、轎車P5和P7的「新春售價」，減幅達到雙位數。
G3i調整到14.89萬至17.69萬元人民幣(下同)、P5調整到15.69萬至20.29萬元；P7調整到20.99萬至24.99萬元。3款車的整體降幅介乎2萬至3.6萬元，以百分比計，P7減12.5%，P5及G3i減10至13%。
面對Tesla減價引發車主「維權」，小鵬稱，這次減價發布前1年內訂購G3i、P5、P7的首任車主可享「新春回饋」，包括整車質保延長至10年或20萬公里，以及贈送4年基礎保養。
首創證券稱，Tesla Model 3降價後賣23萬至33萬元，預計將與原本處於該價位的比亞迪(01211)海豹、零跑汽車(09863)C01和小鵬P7等車型直接競爭。Model Y降價後賣26萬至36萬元，預計將加劇與蔚來(09866)ET5、吉利汽車(00175)旗下極氪001、比亞迪唐EV、問界M5等車型的競爭。
內媒引述國泰君安(香港)分析師吳凱翔表示，Tesla再次大幅降價給競爭車型造成壓力，可能導致其他車企定價策略被動轉變。