小鵬隨Tesla減價求售　減幅最高達13%

G3i調整到14.89萬至17.69萬元人民幣(下同)、P5調整到15.69萬至20.29萬元；P7調整到20.99萬至24.99萬元。3款車的整體降幅介乎2萬至3.6萬元，以百分比計，P7減12.5%，P5及G3i減10至13%。

面對Tesla減價引發車主「維權」，小鵬稱，這次減價發布前1年內訂購G3i、P5、P7的首任車主可享「新春回饋」，包括整車質保延長至10年或20萬公里，以及贈送4年基礎保養。

內媒引述國泰君安(香港)分析師吳凱翔表示，Tesla再次大幅降價給競爭車型造成壓力，可能導致其他車企定價策略被動轉變。