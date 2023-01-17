各地產代理設新春開單利是　邊間出手最闊綽？

農曆新年將至，各大地產代理行都派發「開單利是」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，由即日(17日)起至1月29日，該行住宅部營業員，凡促成任何物業(不包括車位)買賣成交，可獲500元開單利是，已準備利是金額25萬元。該行部分分行年初一照常營業，全年無休，全線住宅分行將於初二啟市。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明稱，今年特別提早派發開單利是，凡於即日至1月21日期間，以及1月25日至31日期間，促成香港一、二手住宅買賣交投將可獲得500元「金兔年開單利是」，而於農曆正月初一至三(即1月22日至24日)期間更可獲1,000元開單大利是，是次開單利是不設名額及金額上限，首階段將預留35萬元派發。新春期間全港各區指定分行全年無休，照常營業分行數目較往年多，並於初一及初二照常營業，全線住宅部分行於年初三啟市。

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，今年提早派發「兔年新春開單大利是」全面升級，各前線員工於1月19日至1月28日(年廿八至年初七)期間，只要促成任何買賣(包括一、二手及車位買賣)，每宗可獲2,000元「兔年開單大利是」一封。促成租賃(不包括租房間或車位)，每宗亦可獲1,000元大利是，送出之開單大利是數目不設上限。新春期間，大年初一(1月22日)該公司全線分行休息，年初二(1月23日)正式啟市。

香港置業行政總裁馬泰陽稱，樓市小陽春將延續至農曆新年後，前線員工凡於年初一至年初三(1月22日至1月24日)促成一手及二手交易，均可獲贈1,000元兔年新春「開單利是」。新春期間部分分行全年無休，於年初一至年初三照常營業。