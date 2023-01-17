帶票洽購！長安邨海景戶第二市場280萬成交

白居二購買力仍未減弱，資助房屋未補價第二市場持續錄得同類買家入市個案，青衣公屋長安邨一個海景戶，有白居二客得知單位獲多組買家競爭，即帶同支票洽購，最終以280萬元成功搶購單位。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黃家俊表示，南區貝沙灣2期3座中層A室，實用面積約1,366方呎，套三房間隔，享全海景，以3,850萬元易手，呎價約28,184元，新買家屬於用家，原業主於2003年以808萬元買入，持貨20年帳面獲利3,042萬元，升值約3.76倍。

●美聯陳凱廸稱，西營盤高街88至90號低層A室，實用面積約441方呎，兩房間隔，原業主近期叫價約為600萬元，議價後以520萬元成交，呎價約11,791元。

●利嘉閣黃祥湧指，西營盤俊庭居高層A室，實用面積約292方呎，兩房間隔，以約595萬元易手，呎價約20,377元，較屋苑近期同類型單位賣630萬元平約5%，新買家為上車客。

●中原袁廣達透露，鰂魚涌居屋康山花園1月錄3宗買賣，包括10座低層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價760萬元，最終減60萬元，以700萬元易手，呎價約11,824元。

●美聯周永業表示，筲箕灣中心C座中層B室，實用面積約304方呎，議價後獲上車客以450萬元購入，呎價約14,803元，原業主於2013年12月以約323萬元購入，轉手帳面獲利約127萬元。

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九龍區

●中原林海燕指，西南九龍帝峯‧皇殿1座中層B室，實用面積約1,174方呎，套四房間隔，另設工人套房，享泳池景，去年11月以3,200萬元放售，上月改為2,900萬元，最終累減480萬元或15%，以2,720萬元連租約易手，呎價約23,169元。

●美聯何健成稱，九龍塘碧華花園9座低層D室，實用面積約1,212方呎，三房間隔，連一個車位以1,900萬元成交，呎價約15,676元，原業主於2006年1月以625萬元購入，持貨約17年帳面獲利1,275萬元，升值約兩倍。

●世紀21富山劉倩彤表示，黃大仙公屋鳳德邨雪鳳樓中層3室，實用面積約598方呎，三房間隔，放盤1個月減價70萬元，以380萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,355元。

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新界區

●中原黃國強表示，青衣區1月錄近60宗二手買賣，灝景灣6座低層G室，實用面積約849方呎，套三房連儲物室間隔，享全海景，之前叫價1,388萬元，早前市靜轉租，最近重新放賣，減至1,350萬元沽出，呎價約15,901元，新買家為上車客。

●中原黃俊傑指，青衣公屋長安邨安泊樓高層22室，實用面積約485方呎，享海景，早於2021年9月在未補價第二市場放盤，開價430萬元，白居二得知有多組買家競爭，帶同支票洽購，終減至280萬元沽出，呎價約5,773元。

●中原陳麗嫦稱，荃灣萬景峯1座中層E室，實用面積約508方呎，兩房間隔，叫價1,050萬元，去年9月放盤，因急需換樓，見銀行估價已下調，減至916萬元沽出，呎價約18,031元，新買家為同區分支家庭。

●中原曾日昇稱，葵涌嘉翠園1座中層E室，實用面積約546方呎，三房間隔，上月中以600萬元放盤，減價12萬元，新近以588萬元沽出，呎價約10,769元，新買家為家庭客。

●美聯馮根明表示，元朗朗怡居1座低層G室，實用面積約665方呎，套三房間隔，，買家為區內首置客，原業主開價680萬元，減價30萬元，最終以650萬元成交，呎價約9,774元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋翠寧花園5座高層G室，實用面積約592方呎，三房間隔，減價76.2萬元，以373.8萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,314元。原業主早於1991年以約61.8萬元購入單位，是次轉手帳面獲利約312萬元，單位升值約5倍。

●中原劉德興指，粉嶺上水區1月暫錄約41宗二手買賣，上水居屋彩蒲苑暫錄4宗，其中B座中層8室，實用面積約338方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約385萬元，議價後以353萬元易手，呎價約10,444元，，新買家為年輕上車客。

●中原黎宗文指，沙田及大圍區本月至今暫錄約94宗二手買賣，沙田碧濤花園2期富臨閣中層E室，實用面積約839方呎，套三房間隔，去年9月時叫價約1,150萬元，日前議價後以939.8萬元易手，呎價約11,201元，累減210.2萬元，新買家為換樓客。

●世紀21奇豐李嘉文表示，沙田第一城46座頂層戶，實用面積約284方呎，兩房間隔，放盤11個月減價39萬元，獲買家以501萬元承接，減幅7.2%，呎價約17,641元。原業主於2010年8月購入上址，當時作價211萬元，持貨逾12年帳面獲利290萬元，單位升值約1.4倍。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑Q座低層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，原叫價618萬元，放盤1年多累減143萬元或約23.1%，未補價第二市場成交價475萬元，呎價約9,152元。原業主2007年12月以122.6萬元購入上址，持貨至今帳面獲利352.4萬元，單位升值約2.8倍。

●中原歐偉基稱，大圍區1月至暫錄約31宗二手買賣，盛世5座南翼高層C室，實用面積約844方呎，套三房間隔，叫價約1,450萬元，約3組客還價洽購，反價89萬元，仍以1,539萬元獲承接，呎價約18,235元，新買家為外區換樓客。

●世紀21奇豐趙詠欣指出，馬鞍山聽濤雅苑4座高層B室，實用面積約788方呎，三房間隔，放盤8個月減價122萬元，成交價938萬元，呎價約11,904元。原業主於2006年3月以433萬元連同車位購入上址，是次沽貨則不連車位。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山嵐岸6座高層F室，實用面積約701方呎，三房間隔，放盤兩個月以900萬元零議價售出，呎價約12,839元。原業主於2013年5月購入上址，當時作價645萬元，持貨至今帳面獲利255萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓稱，馬鞍山居屋錦鞍苑C座中層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價540萬元，減價62萬元，以478萬元仕咄，呎價約8,628元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區1月暫錄約81宗二手買賣，迎海暫錄約14宗，包括迎海．駿岸7座低層E室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，開價約755萬元，雙方議價後以738萬元易手，呎價約14,879元，原業主於2015年購入單位，帳面升值約6.5%。

●美聯李天傑透露，馬鞍山新港城R座高層4室，實用面積約503方呎，三房設計，新買家為外區客，睇樓後即回家取票，原業主見買家實在，議價28萬元，終以702萬元成交，呎價約13,956元。

●中原柯勇表示，將軍澳天晉II本月暫錄3宗買賣，包括1B座中層D室，實用面積約551方呎，兩房間隔，經連番議價後，以900萬元成交，呎價約16,334元，原業主於2013年3月以572萬元買入，持貨近10年帳面獲利328萬元。

●利嘉閣黃金欽指，將軍澳日出康城緻藍天1座左翼中層D室，實用面積約784方呎，套三房連儲物室間隔，原先叫價約1,030萬元放售，近期獲一名上車客洽購，獲家人資助首期，雙方議價至948.8萬元成交，累減約81.2萬元，呎價約12,102元。

●美聯黃少明表示，將軍澳居屋茵怡花園4座中低層G室，實用面積約556方呎，連70方呎露台，兩房間隔，吸引用家承接，單位去年8月在未補價第二市場放盤，價560萬元，近月連番降價，終以461.8萬元成交，累減98.2萬元，呎價約8,306元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋彩明苑D座高層2室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，上月才以660萬元未補價第二市場價放盤，減價至657萬元獲區外白居二買家承接，呎價約10,108元。原業主於2006年9月以165萬元購入物業，現帳面獲利492萬，升值近3倍。

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