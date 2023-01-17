【急需改善】港強積金表現全球排19　落後星洲9位

退休金是市民安享晚年的保障，可惜香港強積金制度一直為人詬病，更有輸到眼睜睜的打工仔將之戲稱為「強迫金」、「強輸金」。最新人力資源顧問美世(Mercer)夥拍特許金融分析師(CFA)協會發表的《2022年美世CFA Institute全球退休金指數》亦顯示，在全球44個國家和地區的退休金排名中，香港強積金(MPF)僅名列第19位，評級為「C+」，較同區新加坡落後9位。不過美世認為，香港的強積金生態圈正在轉型，以應對退休投資新時代的需求。

美世表示，上述調查乃根據3大指標，包括「適當程度」(含福利、政府支持等因素)、「可持續程度」(含退休金覆蓋率、公共開支等因素)與「整合程度」(含監管、營運成本等因素)來評估全球各地的退休金制度。

就香港的退休金體系而言，該機構給予的總分為64.7分，較2021年高出2.9分，評級為「C+」，與馬來西亞、美國、法國等地看齊，並歸納為「制度既有優點，但也有主要風險或缺點需要解決；倘若情況未能改善，其功效和可持續性則成疑問」。在3大指標上，香港在「可持續」一環得分最低，僅得「C」級(52.1分)，惟在「適當」一環取得「A」級(87.6分)成績，而兩者均較2021年有所改善。

美世認為，香港若要取得更佳成績，港府可引入部分退休福利作為必須收入來源，同時提出保護離婚雙方的退休金要求，並且鼓勵提高家庭儲蓄水平及「銀髮族」的勞動參與率等。

該機構又提及，香港在2052年的老年撫養比率將高達82%，所以港府要為不同年齡層的僱員提供可持續的投資環境，例如因應人均預期壽命的增長，探討延遲法定退休年齡，亦需要針對強積金作出相應調整，以迎合不同就業人士的需求，包括低收入人士、家庭、長者及單身或已離婚的退休人士，為他們提供更具效益的退休投資回報。僱主則要視推動數碼化和可持續投資為發展重點。

至於今年則應重點研究如何提升香港退休制度在全球的地位，因踏入退休投資新時代，改變制度不但改善香港在全球的地位，更可增加投資金額，提升對可持續發展議題的關注。

新加坡方面，其總分按年大增3.4分，至74.1分，評級為「A」。不過，該機構亦建議，當地政府可向非居民開放中央公積金(CPF)，原因是這批人士佔新加坡很大比例的勞動力，同時提高公積金成員提取儲蓄的年齡上限，以及增強與公積金成員的溝通等，藉此更進一步加強其退休制度競爭力。

另外，該報告顯示，冰島、荷蘭和丹麥的退休金體系蟬聯世界前3位，3地評級均被列為「A」級(80分以上)；4至10名依序為以色列、芬蘭、澳洲、挪威、瑞典、新加坡及英國(75至80分)。加拿大排13、德國17，美國排第20。