黃竹坑站項目下月售最後104伙　粉嶺北新盤再推108伙

一手市場交投量回升，加強發展商推盤信心，陸續展開新一輪推售攻售。已屆現樓的黃竹坑站項目公布盡推餘下104伙，而月內沽出逾百伙的粉嶺北項目亦乘勢公布加推。

●黃竹坑站港島南岸第2期揚海2月2日推售104伙

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，該盤開售至今累沽496伙，套現約121億元。而即將以價單形式發售的59伙，實用面積由320至955方呎，採一至三房間隔，折實售價1,004.4萬至3,879.76萬元，折實呎價31,388至40,892元，折實平均呎價約35,495元。

他認為，隨著市民生活逐步復常，已消化加息訊息，預期息口將會見頂，預料今年樓市正面向上。至於，集團部署年內推售的樓盤包括香港仔黃竹坑站港島南岸第4期，將軍澳日出康城13期項目，元朗十八鄉路項目等。

嘉里發展銷售及市場策劃副總裁盧子豪指，即將招標發售的單位實用面積由874至1,901方呎，為三房、四房及特色戶。

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期加推108伙

據價單顯示，新一批單位實用面積介乎195至672方呎，戶型涵蓋開放式至三房間隔，按最高7%折扣計，折實價由283.18萬至959.38萬元，折實呎價由13,838至16,011元。入場單位為D座1樓5室，為實用面積195方呎的開放式戶，折實呎價為14,522元。

項目同步上載銷售安排，落實周六(21日)、年三十發售113伙，包括以價單形式推售108伙及招標推售5伙地下連花園或頂層連天台特色戶。

●旺角利奧坊·壹隅單日沽兩伙 共涉1,147萬元

●天水圍Wetland Seasons Bay第3期兩房售643萬元