傳「迷因股」推手入股阿里　促更大規模回購撐股價

「迷因股」又稱「網紅股」，主要是美國網民在論壇上熱議且被「喪炒」的二線股，GameStop是其中表表者，2021年初該企令市場大跌眼鏡的升浪，迫使著名沽空機構香櫞研究「改行」不再發布沽空個股的報告。

現年37歲的科恩，亦被指與另一知名「迷因股」、家居零售商Bed Bath & Beyond(3B家居)爆升有關。據了解，他看上阿里是覺得該企未來5年的營業額可保持雙位數增長，自由現金流亦能實現20%的增長，換句話說，阿里增長動力不遜往日，去年8月曾接觸阿里的董事局，而且外界早已標籤他為「中國大好友」。

阿里去年11月把股份回購計劃加碼60%至400億美元，跟科恩有何關係，暫時不得而知。GROW恩睿首席經濟學家洪灝提醒，中國政府透過「黃金股」對阿里有特別的話語權，不要指望科恩的知名度能對董事局有太大的影響力，阿里股價做好並非因為他。

阿里股價周二早段漲飆2.99%，觸及116.8元的半年新高，收市升幅僅餘0.97%，收報114.5元。大市表現同樣虎頭蛇尾，早段倒升50點後再度下挫，盤中曾跌329點，低見21,417點，收跌169點，報21,577點。港股總成交額約1,269億元，按日縮近30%，港股通錄得淨買入26.69億元。

大和認為，中資科網股盈利預測升級潮將會早於該行估計的第二季便來臨，內地經濟持續復甦下，板塊估值勢將進一步向上重估，一切短期的調整都是買入機會，事關國際投資者在科網股的配置依然偏低，首先買的應該是大型股。該行偏好電商和本地生活服務類股份，其次是旅遊和廣告類股份。

Global X ETFs董事兼ETF投資策略師張子銘表示，國際投資者還沒把資金投入中國市場，投資者顧及過去兩年股市大跌而變得審慎，但相信目前股市反彈只是初步，對今年中國市場表現很樂觀。內地重新開放邊境將釋放壓抑的消費需求，經濟復甦增強民眾負擔能力和消費信心，食品飲料、汽車、體育用品和旅遊值得關注，惟中國仍面臨全球衰退和加息未結束的壓力。