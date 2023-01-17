美股全線向下　大摩績後逆市升4%

美國銀行股業績參差，且潛在經濟衰退風險正使銀行信貸損失撥備倍增。美股周二(17日)早段全線受壓，道指跌89點，至34,212點；標指跌3點，至3,996點；以科技股為主的納指跌18點，至11,060點。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,592點，跌39點，高水14點。

不過，美國銀行周二公布的最新全球基金經理調查發現，中國重新開放經濟下，即使預期12個月內經濟衰退的受訪基金經理比例，比持相反意見者多50個百分點，也是一年以來新低。

然而，他們對美股信心欠奉，正「減持」美股者比「增持」者多39個百分點，為2005年10月以來最多，同時正加倉歐股和新興市場股票，「增持」後者的比率較「減持」者多26個百分點。

華爾街大行陸續公布去年第四季業績，摩根士丹利和高盛投行業務收入一如同業般按年削近半，且信貸損失撥備(PCL)因息口上升而跳升。

大摩上季收入按年跌12.22%至127.49億美元，當中投行業務收入按年減少48.56%至12.52億美元，惟財富管理業務收入錄破紀錄的66.26億美元，按年增長5.94%，主要受淨利息收入按年飆52.17%帶動。該行上季純利按年跌39.5%至22.36億美元，PCL按年大增16.4倍至8,700萬美元，股價早段升4.23%。

高盛同期收入按年跌16.18%至105.93億美元，差過市場預期，淨利息收入雖按年增15.54%至20.74億美元，惟投行費用收入按年倒退47.98%至18.73億美元；期內純利按年大減68.88%至11.85億美元，PCL按年增1.82倍至9.72億美元，股價跌2.18%。