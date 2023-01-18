m18講場：「兔」氣揚眉！財圈利是封鬥花心思

就到農曆癸卯兔年，雖然依家市道麻麻，但唔少金融界利是封設計仍然落足心機，大家收到嘅時候肯定分外開心，絲絲同大家睇吓邊款最有心思！

最可愛

雖然近年因應環保而少用生肖做設計，但兔仔夠得意，唔少公司都印兔年專用利是封順道宣傳寶號。瑞信利是封配有「玉兔呈祥富滿堂 瑞氣盈門福祿臨」對聯；瑞信輪證用橫封設計，兩隻兔仔中間印上「兔年吉祥」，夠可愛。

最傳統

傳統風格亦有市場，外資投行瑞銀嘅利是封同往年一樣色彩斑斕兼大玩中國風，共有3款，印上麒麟、鹿或鶴，分別代表「福星高照」、「祿運亨通」及「壽山福海」，夠晒意頭，聽聞二手平台仲開價680蚊10個，有價有市。富達利是封用上風車、銅錢、梅花等圖案，組成一個「富」字，外形仲有啲似桔，祝福一眼就估到，仲送上利是袋，唔怕啲利是周圍飛。

瑞銀同富達利是封有長封同短封揀，兼且用上FSC（森林管理）認證紙，即是造紙嘅木漿來自可持續發展嘅森林。如果遇上婚禮、壽宴等，重用呢款利是封都得，夠晒ESG（環境、社會及管治）。

好事成雙

好事要成雙，私人銀行UBP各有一隻孔雀，貝萊德就左一隻醒獅，右一隻醒獅，派嗰下一定零舍醒神，派雙封就可以湊齊一對。

玩食字

有啲公司玩食字，有一套兩款利是封分別印上「嘉肥屋潤、「榮華富貴」；另一間公司印有「發財拿拿聲」；有一間公司連花碼都出動埋，你又估唔估到答案呢？六福珠寶可能會俘虜到唔少女士嘅心，事關封底印有優惠二維碼，收到利是錢做咩好？明晒啦！

最貴重

收到靚靚利是封當然開心，但原來利是封本身都有「身價」。好似滙豐私人銀行利是封，喺網上放售，索價700至4,000蚊都有，大家覺得呢啲咁高貴嘅利是封，要封幾錢入去先叫「相襯」呢？