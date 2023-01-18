華去年GDP增3%歷來次差　寄望今年復常反彈

中國2022年國內生產總值（GDP）按年增3%，增幅為官方1978年有紀錄以來「第二低」，緊次於2020年即新冠疫情爆發首年的2.2%增速。雖然去年經濟增速並未達官方所定5.5%增長目標，更被形容是為爆疫以來堅持「動態清零」防疫政策所付出的代價，但實際表現還是比市場預期的好，尤其是去年12月初宣布放寬防疫政策後，消費、工業及投資數據結果均勝預期，為今年整體經濟復甦打下一口強心針！

遇上風高浪急的百年變局與世紀疫情交織疊加，地緣政治局勢動盪不安等多重超預期因素的衝擊下，國家統計局周二(17日)公布，去年內地GDP達121.02萬億元人民幣(下同)，繼2020年、2021年連續突破100萬億元、110萬億元之後，又躍上新台階，並穩居世界第二位，按年增速放緩至3%。第四季GDP按年增2.9%，低於第三季的3.9%增幅，按季更見持平，同樣不及第三季的3.9%漲幅，但未見外媒預測的負增長。

今年經濟增長預測上調至5%

不過，去年內地人均GDP達到8.56萬元，按年實際增3%，折算為1.27萬美元，連續兩年保持在1.2萬美元以上；居民人均可支配收入則達3.68萬元，按年名義增長5%，扣除價格因素實際增2.9%，與經濟增長基本同步。多家大行相信，上季內地經濟已見底。據法巴估計，今年首季可能出現反彈，然後是第二季迎來更全面恢復態勢。

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈亦指，在上季按季零增長之下，內地去年經濟仍出乎預期升3%，反映年底經濟表現較預期好，加上有迹象顯示零售復甦強勁，今年經濟增長前景已較之前預測改善。

一直對復甦步伐持謹慎看法的野村亦估計，隨着防疫政策退場的效應消退、流動性的改善，本季內地經濟按季可望回升，首季按年增1.5%預測存有更多的上行風險，但仍重申經濟復甦步伐不應被誇大，因被壓抑的需求或較溫和、出口業前景惡化、房地產行業存在長期問題等。彭續提醒，內地經濟仍面臨阻力，包括外圍需求和歐美經濟今年可能衰退，但考慮相關因素後，仍將今年內地GDP增長預測上調至5%，4個季度的預測增幅分別為4.5%、5.2%、5.7%及4.5%。