凱基亞洲：美國通脹降溫　但不宜太進取

美國上周公布2022年12月份的消費者物價指數(CPI)，通脹按年升6.5%，升幅是連續第6個月下跌。通脹回落，投資者憧憬聯儲局放慢加息步伐，10年期美國國債孳息率再次回落至3.5%左右的水平，股市年初至今的升幅不錯。

細看CPI，不論是能源、食品或是商品(能源及食品以外)的價格，皆有回落的迹象，較多人提及的新車價格是兩年之內首次錄得下調，而二手車價格則持續下跌。住屋(Shelter)的部分則仍然高企，這令也核心通脹服務的部分居高不下。不過，部分領先租金指標已出現下跌，住屋通脹問題或未算特別嚴重。

通脹問題見曙光，不論是美匯指數、實質利率、國債孳息率都有不同程度的下調，市場預期當局進一步放慢加息步伐，甚至提早減息。現時，利率期貨顯示，聯儲局2月加息25點子的機會率達9成，3月份再加25點子的機會約有78%，屆時利率將達到5厘。

投資者不宜過分樂觀

現時，仍然有不少問題持續困擾投資市場。首先，雖然平均時薪升幅下調，但美國就業市場仍然緊張，12月份的失業率再次回到3.5%，首次申領失業救濟人數也低於預期。就業市場未有如聯儲局預期般大幅冷卻，相信當局現階段不敢輕易鬆懈。

在1970年代中，通脹曾一度升至約12%，當時，聯儲局一樣有加息應對，經濟也陷入衰退，不過當局並沒有維持利率在相對的高位，減息的速度比通脹回落的速度還要快。結果在1970年代末期，通脹再次回升，這次更升至超過14%的水平，利率也一度提高20%。極度緊縮的貨幣政策，也令美國經濟在1980年代初再次陷入衰退。

通脹問題緩和是好消息，不過聯儲局仍需慎防通脹反彈。現時宏觀環境不盡相同，但1970年代的通脹問題仍然值得參考，加上，現時預期美國全年經濟仍有望增長，當局實在不易轉向減息。言詞上，部分聯儲局官員表示，市場對於利率走向仍然感到過分樂觀。

本行認為利率在今年仍很大可能在高位維持，減息的機會並不大，股票投資者不應過分進取，可考慮分段購入防守性較強的股市。同時，高利率也為債券提供了相對高的回報，逐漸增配投資級別債也是可取的策略。

凱基亞洲投資策略部