道指跌391點　紐油重上80美元

●踏入亞洲時段，美匯指數升至102.38；港匯見7.8166；離岸人民幣(CNH)報6.7684；美元兌日圓處128.23；歐元報1.079，英鎊報1.2282。金價處1,908.76美元。布油報86.7美元，紐油報80.94美元。比特幣變動不大，報2.11萬美元。道指期貨跌70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水10點。

●道指收報33,910點，跌391點或1.14%；標指收報3,990點，跌8點或0.2%；納指收報11,095點，升15點或0.14%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,559點，跌17點。

●即月恒生指數夜期收報21,627點，跌4點，高水49點，成交12,741張。

●紐約期油收報每桶80.18美元，升0.32美元或0.4%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.92美元，升1.46美元或1.73%。

●紐約期金收報每安士1,909.9美元，跌11.8美元或0.61%。

●英國富時100指數收報7,851點，跌9點或0.12%；德國DAX指數收報15,187點，升53點或0.35%；法國CAC指數收報7,077點，升33點或0.48%。

●新股專輯：樂華娛樂超購逾27倍，認購1手中籤率50%。

●摩根士丹利去年第四季純利按年跌39%。

●高盛去年第四季純利按年跌68%。

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