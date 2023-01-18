陳錦興：舜宇光學受惠手機市場復甦

舜宇公布去年12月出貨量數據，手機鏡頭出貨量約7,240萬件，按年跌40%，按月跌約20.5%，主要因整體市場需求較淡，客戶年底對庫存作出管控。車載鏡頭出貨量491.5萬件，按年升1.4%；手機攝像模組出貨量按年跌近29%。去年全年手機鏡頭出貨量有11.9億件，按年跌17%；車載鏡頭有近7,891萬件，按年升16%，車載鏡頭出貨量增幅優於公司預期。

今年隨着內地防疫方向逆轉，及對消費內需的刺激性政策出台，料內地手機市場有修復空間，舜宇受惠於上年低基數，有望錄得較高的盈利增長。同時，Apple有望在春季發布AR/VR頭戴式裝置，或掀起新的電子消費品升級熱潮，屆時有望刺激舜宇AR/VR業務的發展。

去年該企股價大弱勢，今年以來升幅逾一成，有轉強迹象。目前其股價已基本反映全球手機市場需求的悲觀預期，隨着今年內地重啟經濟，安卓(Android)供應鏈有望出現復甦，帶動舜宇價格修復。Apple新產品的發布也可能成為其股價催化劑，有力破位向上，建議可候100元吸納，上望阻力位116元，跌破支持位90元止蝕。

(作者為註冊持牌人士)