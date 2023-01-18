陳樂怡：農曆新年前投資者鎖定利潤　恒指受制於...

外資加快流入A股市場，首兩周淨流入達到640億元人民幣。美匯、美債息加快回落，後續下行空間則觀望日本央行會否進一步收緊貨幣政策。不過，農曆新年假期前，相信部分投資者將會鎖定利潤。而且市場關注假期出行消費數據，恒指料受制於22,500點阻力區間。

內地12月零售零售遠超預期，按年僅跌1.8%，明顯優於市場預期的跌8%。惟項目細分以言，中西藥品及糧油食品顯著增長，相信是疫情期間的特殊因素，引發民眾搶購物資。而且汽車增長扭正，相信與新能源汽車補貼政策於2023年退出，車主提前消費有關。惟餐飲收入跌幅擴大，反映疫情廣泛傳播，線下消費場景受限。不過，觀乎北上廣深主要城市的鐵路客運量自12月下半旬起逐步改善，放寬防疫的作用將會陸續浮現，釋放疫情期間的額外儲蓄。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)