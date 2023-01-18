恒生推「派e利是」大抽獎　有機會贏財神金牌同限量NFT

兔年將至，銀行紛紛推出農曆新年「電子利是」功能，可以隨時隨地、隨傳隨送，更有效率地向一眾親友送上祝福。恒生銀行今年進一步提升「派e利是」功能，讓大家可以一口氣派發10封e利是，遙距拜年更方便。

恒生今年的「派e利是」大抽獎已經推出，用戶只需要透過恒生Mobile App「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，便可透過HARO WhatsApp參加，而且每派1封e利是即可獲1次抽獎機會，獎品包括9999足金財神金牌和限量版財神NFT等等。

恒生銀行數碼銀行主管賴芳玲表示，該行一直緊貼數碼潮流，致力為客戶提供創新的數碼體驗，今次透過應用區塊鏈技術，不僅為派發e利是的客戶呈獻限量版財神NFT作為大抽獎的獎品，更配合推出全新的NFT錢包「HS3」，讓客戶感受全新的虛擬資產管理體驗。

「HS3」是香港零售銀行界首個NFT錢包，恒生透過應用Web 3.0的區塊鏈技術，讓客戶將NFT安全地儲存於「HS3」錢包中。於「2023年接財神大抽獎」中抽獲財神NFT的恒生客戶及特選私人銀行客戶，將成為該NFT錢包的首批使用者。

恒生最近動作頻盈以拓展Web 3.0機遇，除了推出NFT錢包「HS3」，今個月亦已正式登陸虛擬世界The Sandbox的MetaGreen，開設佔地兩層的元宇宙分行，玩家不但可該分行獲取ESG投資知識和恒生綠色NFT資訊，更可通過小遊戲學習投資理財小知識。

該行將恒生財神帶入其元宇宙分行，用戶「派e利是」並參與接財神大抽獎後，造訪恒生元宇宙分行完成小遊戲，便可與Web 3.0的恒生財神拜年及參與另一次抽獎，有機會額外贏取財神金牌等獎品。