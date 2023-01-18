【高盛推介】阿里高位回吐 資金兩邊部署
2023年01月18日 11:01
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(17日)升約1%，曾高見116.8港元創半年高位；今(18日)早市回吐，一度低見110.7元後跌幅收窄。有報道指，中國人民銀行相關負責人透露指，螞蟻集團目前已基本完成整改，平台企業金融業務的常態化監管框架已初步形成。
觀察個股輪證資金流向，好倉於昨日獲資金轉向流入，有約590萬元。淡倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,230萬元。
阿里購(16241)，行使價120元，2023年04月25日到期，實際槓桿6.1倍，高槓桿。
阿里購(20689)，行使價130元，2023年06月27日到期，實際槓桿5.2倍，中期。
阿里牛(69394)，收回價105元，行使價103.5元，換股比率100，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中街貨較低。
阿里牛(69144)，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
阿里沽(11850)，行使價77.83元，2023年06月27日到期，實際槓桿4.4倍，貼價。
阿里沽(11929)，行使價92元，2023年07月12日到期，實際槓桿3.9倍，新上市。
阿里熊(61993)，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率12.8倍，高槓桿近熊。
阿里熊(68732)，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率4.1倍。
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