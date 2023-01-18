【高盛推介】騰訊曾升穿380元 資金高位留意淡倉
2023年01月18日 12:32
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近日股價多次嘗試挑戰380港元水平，今(18日)曾出現突破，高見381元，唯獨及後見受沽壓，半日報377.8元，升1%。國家新聞出版署發布本月國產網絡遊戲審批結果，當中包括騰訊旗下的共88款遊戲獲批。資金則積極高位留意淡倉產品。
觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一(16日)錄得約1,410萬元資金流入後，昨(17日)獲資金轉向沽出停止。淡倉於本周一及本周二共錄得約440萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，可見昨日繼續沽出騰訊，錄得約4.3億元資金淨賣出。
投資者如看好，認購證方面的低面值選擇可留意屬輕微價外的高槓桿騰訊購(27060)。中年期選擇可留意低街貨騰訊購(12131)。貼價選擇可留意騰訊購(20409)。牛證方面可留意新上市騰訊牛(50098)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購(27060)，行使價437.95元，2023年06月30日到期，實際槓桿7.1倍，低面值、輕微價外、高槓桿。
騰訊購(12131)，行使價463.98元，2023年08月28日到期，實際槓桿6.2倍，中年期、低街貨。
騰訊購(20409)，行使價380.82元，2024年06月21日到期，實際槓桿3.1倍，貼價。
騰訊牛(50098)，收回價360元，行使價357.2元，換股比率500，槓桿比率16.3倍，新上市。
騰訊沽(12198)，行使價303.68元，2023年07月26日到期，實際槓桿5.6倍，少數較貼價。
騰訊沽(11849)，行使價283.75元，2023年05月31日到期，實際槓桿6.9倍，低面值、高槓桿。
騰訊熊(68734)，收回價400元，行使價403元，換股比率500，槓桿比率15倍，400元收回水平熊證中槓桿較高。
騰訊熊(56550)，收回價417.854元，行使價420.703元，換股比率474.834，槓桿比率8.5倍，收回價較遠，適合過夜部署。
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