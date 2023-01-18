【高盛推介】騰訊曾升穿380元　資金高位留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近日股價多次嘗試挑戰380港元水平，今(18日)曾出現突破，高見381元，唯獨及後見受沽壓，半日報377.8元，升1%。國家新聞出版署發布本月國產網絡遊戲審批結果，當中包括騰訊旗下的共88款遊戲獲批。資金則積極高位留意淡倉產品。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周一(16日)錄得約1,410萬元資金流入後，昨(17日)獲資金轉向沽出停止。淡倉於本周一及本周二共錄得約440萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，可見昨日繼續沽出騰訊，錄得約4.3億元資金淨賣出。

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