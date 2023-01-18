調查：近5成港人因疫情轉移電商平台購物　重塑消費習慣

香港浸會大學與香港優質顧客服務協會於2022年就港人在疫情期間的網上購物體驗進行調查，發現疫情推動消費者投入網購行列，當中以年輕人的購物習慣變化最為顯著，而優質的電商平台服務質素更是提升消費者對品牌忠誠度的關鍵。調查亦指，除傳統電商平台，年輕人亦趨向用社交媒體進行網購，當中包括帶有直播功能的平台。

問及消費者於疫情前及疫情期間使用不同購物渠道的頻率。29%受訪者表示疫情前是實體店的常客，而25%人士表示疫情前經常在電商平台購物。疫情期間，只有18%消費者表示經常到實體店購物，經常用電商平台購物的人數則升至48%。

調查問及消費者於最常用網購平台上的購物體驗，以及對購物體驗和電商服務質素的評價。受訪者就是否同意「網購體驗非常優越」和「網購平台整體服務質素非常優越」兩項陳述評分，分數由1到7，兩項陳述的分數均達到5.4。受訪者亦就對網購平台的信任度及滿意度評分，分數分別達5.4及5.5，而品牌口碑及再購意欲的評分亦達5.4和5.8。

受訪者亦根據過往於最常用網購平台上的購物體驗，當中包括「用戶介面」、「系統可用性」、「平台回應速度」、「私隱度」及「購物滿足感」。數據顯示，五個準則當中，「用戶介面」、「私隱度」及「購物滿足感」是受訪者疫情期間評價電子服務質素的三大主要準則。

疫情期間，Z世代已成為經常網購的消費群組。約80%的大學生平均每一至兩天在網上平台購物一次。Z世代傾向利用社交媒體購物，近30%大學生經常於社交平台購物，只有10%在職消費者經常選用這種購物方式。同時，Instagram是年輕一代最常提及的社交媒體，大部分受訪大學生對社交媒體持正面態度，亦曾有滿意的直播購物體驗。

香港浸會大學管理、市場及資訊系統學系張美君教授聯同香港優質顧客服務協會進行調查。調查共收集488位香港消費者的數據，當中包括207名本地大學生及281名在職消費者。