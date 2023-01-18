法國促歐盟推進「歐洲製造」戰略　防止企業出走

重整供應鏈已成歐美等西方國家的共識及策略。外媒報道，法國希望歐盟採取一種「歐洲製造」的產業策略，回應美國的綠色投資補貼計劃，同時防止歐洲企業出走，以及降低成員國對外部供應商的依賴。

報道指，歐盟27個成員國將在2月9至10日舉行高峰會，探討產業政策。各方擔心，美國降低通脹法案對電動車電池、太陽能面板及風力渦輪機產品進行高達3,690億美元(約2.878萬億港元)的補貼，將會驅使企業離開歐盟，前往美國投資。

據報，法國呼籲歐盟採取緊急措施，特別是要留住涉及太陽能面板、電池、氫及關鍵原材料的歐洲企業，並強調「歐洲製造」戰略必須建立在四大支柱上，包括歐盟必須降低對外部供應商的依賴，並在2030年前制定相關法律，就如美國制定的「降低通脹」法案一樣。其次是改變歐盟有關政府援助企業的規定，讓緊急的政府援助可以延續。另外，為歐盟對敏感產業的資助。可以採取基金的形式，有助於平衡歐盟國家之間不均衡財政實力對產業的支持，並投資於歐洲戰略專案。最後是在2023年底前建立新的主權基金，並將目標對準敏感產業。