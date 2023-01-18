渣打大灣區營商景氣指數跌至39.5　連續6季減弱

內地經濟去年底仍受疫情限制衝擊，打擊企業營商信心。渣打銀行及香港貿易發展局的「大灣區營商景氣指數」(GBAI)顯示，去年第四季指數按季跌1.8，至39.5水平，連續6季減弱，不僅繼續低於50的中性值，更是10個季度以來首次跌破40，反映區內營商環境極具挑戰。

其中，反映去年第四季現狀的「營商指數」的8個子指數中，僅「成品/服務價格」高於50分界線，錄52.2，按季增長1.4，「原材料庫存」和「融資規模」更差點失守30，分別錄31.8和30.9。

香港貿易發展局研究總監范婉兒解釋，企業在調查期內的疫情防控放寬路線仍未清晰，營商前景充滿不確定，故主力去庫存，並減少透過借貸融資來擴張業務。

至放反映未來營商信心的「預期營商指數」同樣低過50，錄45.1，趨勢與「現狀」類近，8個子指數中僅「成品/服務價格」繼續高於50，「原材料庫存」和「融資規模」則稍為上升至36.8和35.6。

城市表現方面，去年第四季，香港的「現狀指數」及「預期指數」均表現最好，但仍低過50。其中「預期指數」連續兩季上升，從上季的46.3升至48.4，受惠於香港較早開始解封，與內地恢復通關的希望亦於期內日增。行業方面，「創新和技術」的漲幅最大，現狀和預期子指數分別按季升2.9 點和3.8點。

渣打大中華區高級經濟師劉健恒表示，内地自去年底開始大幅度放寬防疫措施後，感染人數迅速上升，無可避免地影響短期內的生產和消費活動。

他稱，是次調查僅反映大灣區企業未來一至兩季的營商信心，料在確診高峰完結後，經濟將以內需主導得以改善。下半年的經濟表現會有更明顯的改善，今年內地國內生產總值(GDP)有望按年增長5.8%。

渣打及香港貿易發展局於10月下旬至12月初進行是次調查，訪問了約1,000家在大灣區營運的公司。