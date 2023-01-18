道指期貨升29點 油價漲逾1%
2023年01月18日 16:16
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美匯指數報102.26；港匯見7.8273；離岸人民幣(CNH)報6.7746；美元兌日圓報130.22；歐元處1.0837；英鎊報1.2320。金價報1,911美元。油價升逾1%，布油報86.71美元，紐油處81.11美元。比特幣報21,266美元。道指期貨升29點。
●恒生指數收市升100點，報21,678點。騰訊漲1.6%。
●新股專輯：樂華娛樂超購逾27倍 1手中籤率50%
●內地A股窄幅上落，其中滬綜指全日升不足1點，報3,224點，有色及煤股漲1%。
焦點數據：
18:00 歐元區12月消費物價指數
21:30 美國12月生產者物價指數、12月零售銷售
22:15 美國12月工業生產
23:00 美國11月企業存貨、1月NAHB房屋市場指數
內地經濟：
●美國加強對華半導體技術出口管制，範圍擴至澳門。
●深圳共有產權住房擬參考地價的50%左右定價。
香港經濟：
●財金官員：港從疫情步向復常，今年經濟將重拾增長動力。
●調查：近5成港人因疫情轉移電商平台購物，重塑消費習慣。
國際金融：
●日本央行基準利率維持負0.1%，日圓兌港元跌穿6算。
●IMF總裁：全球經濟料今年見底，明年迎來復甦。
●微軟傳將公布1.1萬人裁員計劃，發言人指純屬謠言。
●FTX價值逾32億加密貨幣被黑客盜用。
●Canalys：去年全球智能手機出貨量跌11%。