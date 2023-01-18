【產經直播】北水明起暫停 港股隨時反高潮？
2023年01月18日 16:56
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農曆新年假期前港股未有方向，周三(18日)反覆靠穩，低開62點後，最多跌155點，但低位有承接，最終收市升100點，報21,678點。長假期氣氛濃厚，加上明日北水又停，港股虎年還有兩個交易日，指數繼續撐得住？邊啲股份可以買定過年？
手遊股今日(18日)醒神，內地1月份國產網絡遊戲審批信息共88款遊戲獲批，騰訊(00700)、網易(09999)等榜上有名，帶挈股價分別升逾1%及6%；手遊股前景能否再看高一線？當中騰訊股價近日有轉強迹象，新一年又可否重拾股王光環？
華潤電力(00836)去年12月售電量按年增5.9%，其中附屬風電場及光伏電站售電量，分別升9.6%及13.7%，刺激股價升逾2%，而其他電力股亦做好，板塊又有力向上衝？
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