農曆新年假期前港股未有方向，周三(18日)反覆靠穩，低開62點後，最多跌155點，但低位有承接，最終收市升100點，報21,678點。長假期氣氛濃厚，加上明日北水又停，港股虎年還有兩個交易日，指數繼續撐得住？邊啲股份可以買定過年？

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