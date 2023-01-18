耀才贊助《心晴喜步行大運》籌款活動　向情緒病患者表關懷

今年慈善行活動於新春前後舉行，鼓勵參加者通過遠足步行活動，在新春前後步行籌款，行個大運，讓來年順風順水！

集團執行董事兼行政總裁許繹彬周二(17日)出席起動儀式，聯同心晴行動慈善基金創辦人兼信託人林建明化身財神派利是，以及愛心大使楊玉梅和鄧世文一齊拜個早年，預祝全港市民身心健康，百毒不侵！

許繹彬表示，集團一向秉持「取諸社會，用諸社會」的理念，心繫社稷，在推動業務穩健發展之同時，亦致力履行企業公民的社會責任，身體力行，今年公司有逾百名同事參加是次活動，人數是歷年之冠，希望藉此能喚起大眾對情緒病的關注，消除大眾對情緒病的誤解和標籤效應，共同建設一個和諧共融的社會。