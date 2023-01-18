MSCI中國A50互聯互通美元期指　上月底未平倉合約1.42萬張

至於旗下的MSCI中國A50互聯互通(美元)指數期貨，去年12月成交量超過21.63萬張合約，平均每日成交量為9,834張合約，名義價值約5.4億美元(約42.12億港元)，而12月底未平倉合約達14,227張合約，其名義價值約7.7億美元。結構性產品方面，MSCI中國A50互聯互通指數衍生權證去年12月份的平均每日成交額為230萬港元；目前共有75隻相關衍生權證於港交所上市。

另外，目前有3隻追蹤MSCI中國A50互聯互通指數的交易所買賣基金(ETF)於港交所上市，設有港元、美元及人民幣櫃枱。該等ETF在12月的平均每日成交量達1,340萬港元，總市值為5.9億港元。

截至2021年底，全球主題式基金的資產管理規模達8,060億美元，較2019年的2,550億美元規模增長逾三倍。截至2022年3月，全球主題式基金的資產管理規模佔全球股票基金的2.7%，遠高於10年前的0.8%。中國主題式基金的資產管理規模在2021年按年大幅增長51%，反映市場對中國投資主題的需求強勁。