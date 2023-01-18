旺角放寬發展限制周五審議　規劃署建議維持原判

規劃署早前就旺角分區計劃大綱核准圖提出修訂建議，放寬區內多個商業及住宅地帶的發展限制，包括將區內商業用地的地積比率由12倍上調至15倍，同時放寬建築物高度限制。該項修訂收到5份申述，其中地產建設商會表態支持，至於香港規劃師學會則提出反對，有關申述將於周五(20日)交由城市規劃委員會審理，規劃署建議不採納反對意見，應維持原定的修訂建議。

據該署資料，地建會提出的申述︳主要是認為該分區大綱圖原先對區內地盤施加了發展限制，擬議修訂對良好的城市設計及規劃有利，亦能鼓勵私人發展商參與，屬該會的一貫立場，對修訂表示支持。

反觀，香港規劃師學會則指出，有關放寬地積比率及高度限制修訂，並不符合《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》的框架，大增商業用地發展密度，會帶來交通擠塞、人流太多及影響通風等問題。

規劃署回應有關申述指出，於視覺影響評估報告發現，從遠方特定地點觀看所產生的視覺影響非常輕微，儘管某程度上會降低視覺開放性，但整體建築物高限的輪廓仍與該區市容相容，未有超越獅子山和筆架山的山脊線。而放寬區內商業地帶的興建密度，將為市場提供更大的靈活性，鼓勵區內商廈重建，亦有助於解決《香港2030+》中確定的酒店及寫字樓等商業用地短缺問題。

資料顯示，今次規劃署提出的修訂建議，包括刪除對商業地帶的12倍地積比率限制，在建築物條件許可下興建地積比率增至15倍。相應地，位於太子道西與界限街、以及亞皆老街與旺角道之間鄰近港鐵站的商業用地，建築物高限由130米(主水平基準‧下同)，增加至160米，至於彌敦道沿路其餘商業地帶亦由110米增至140米。

此外，通菜街、花園街及花墟等特色街道，現劃為住宅甲類地帶，主要為低層作商業用途，高層作住宅的商住樓宇。該署建議重新劃作其他指定用途(混合用途)，放寬目前只有最低3層商業用途的限制，允許更高的設計靈活性，提升區內商業組合及特色，建築物高限亦增加15米，至最新的115米。

至於該區住宅地帶亦有調整，目前純住宅地積比率為7.5倍，商住發展為9倍，任何情況下住用地積比率不可多於7.5倍，建築物高限為100米。規劃署建議將住宅總體地積比率上限維持在9倍的同時，住宅地積比率上調至8.5倍，高限亦相應上調至115米。