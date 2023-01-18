安踏調整執董管理職能　丁世忠卸任首席執行官

丁世北將會繼續負責管理集團生產職能，及將不再負責集團供應鏈管理。

鄭捷將留任執行董事，並將卸任集團總裁及戶外運動品牌群CEO。他將繼續以亞瑪芬首席執行官的身份主要負責亞瑪芬相關業務。

賴世賢將擔任聯席首席執行官，並將卸任首席財務官。他將分管安踏品牌、除FILA品牌以外的所有其他品牌、集團採購以及集團的若干職能，包括人力資源、法務、投資者關係及行政管理等。

吳永華將擔任聯席首席執行官，並將卸任專業運動群CEO。他將分管FILA品牌、集團國際業務及若干職能，包括零售渠道管理及公共關係等。

畢明偉將擔任首席財務官。他將主要負責集團財務管理職能及若干中後台職能，包括業務流程管理及物流管理等。

董事會相信，上述調整將更好落實集團「多品牌」及「全球化」戰略；實現董事會主席及首席執行官由不同管理人員擔任，完善集團企業管治；及提升管理效率、強化集團人才梯隊建設。