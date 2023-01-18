安踏調整執董管理職能 丁世忠卸任首席執行官
2023年01月18日 19:47
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安踏體育(02020)公布調整執行董事之管理職能，自2月1日起，丁世忠將卸任首席執行官並留任董事會主席。他繼續在集團企業戰略、人才建設、企業文化、經營監督等事項上發揮核心領導作用，並將直接管理集團內部審計與監察職能及收購合併事宜。
丁世北將會繼續負責管理集團生產職能，及將不再負責集團供應鏈管理。
鄭捷將留任執行董事，並將卸任集團總裁及戶外運動品牌群CEO。他將繼續以亞瑪芬首席執行官的身份主要負責亞瑪芬相關業務。
賴世賢將擔任聯席首席執行官，並將卸任首席財務官。他將分管安踏品牌、除FILA品牌以外的所有其他品牌、集團採購以及集團的若干職能，包括人力資源、法務、投資者關係及行政管理等。
吳永華將擔任聯席首席執行官，並將卸任專業運動群CEO。他將分管FILA品牌、集團國際業務及若干職能，包括零售渠道管理及公共關係等。
畢明偉將擔任首席財務官。他將主要負責集團財務管理職能及若干中後台職能，包括業務流程管理及物流管理等。
董事會相信，上述調整將更好落實集團「多品牌」及「全球化」戰略；實現董事會主席及首席執行官由不同管理人員擔任，完善集團企業管治；及提升管理效率、強化集團人才梯隊建設。