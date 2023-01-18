淘大花園交投轉旺　有單位樓價反彈5%

二手樓市交投表現回勇，牛頭角淘大花園本月暫錄約14宗買賣，已超過上月全月的11宗，其中一個中層一房戶剛以470萬元售出，而部分單位成交價已較低位反彈約3至5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●利嘉閣鄧惠源稱，薄扶林花園4座中層A室，實用面積約698方呎，以868萬元易手，呎價約12,436元，原業主於2009年以約450萬元購入，持貨約13年帳面獲利約418萬元，物業升值約93%。

●利嘉閣黃祥湧指，堅尼地城加惠臺1座中層D室，實用面積約639方呎，套三房間隔，以約1,110萬元易手，呎價約17,370元，較上對上宗同座同類型單位售價1,250萬元平逾一成，新買家為上車客。

●中原柳志明表示，西區縉城峰2座低層G室，實用面積約552方呎，兩房間隔，望市景，以1,338萬元易手，呎價約24,239元，新買家屬用家，見屋苑附有特色會所，享名校校網，決定承接。

●中原譚嘉良透露，上環匡景居高層A室，實用面積約498方呎，三房間隔，以970萬元易手，呎價約19,478元，新買家屬於用家，原業主於1998年以259萬元買入，持貨約25年帳面獲利711萬元，單位升值約2.75倍。

●美聯鄭琨稱，西灣河嘉亨灣5座極高層D室，實用面積約675方呎，套三房間隔，擁海景，獲同區換樓客垂青，以1,650萬元承接，呎價約24,444元，原業主於2009年5月以約865.8萬元入市，轉手帳面獲利約784.2萬元。

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九龍區

●中原郭麗娟表示，茶果嶺麗港城13座低層F室，實用面積約517方呎，兩房間隔，放盤超過1年，最初開價670萬元，期間多次調整叫價，最新以600萬元成交，呎價11,605元，屬近月低位。

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園本月錄約14宗買賣，已超過上月全月的11宗，該盤M座中層4室，實用面積約322方呎，一房間隔，獲外區新婚客以470萬元承接，呎價約14,596元，以同類單位比較，部分單位成交價已較低位反彈約3至5%。

●中原余社朝指，九龍塘爵士花園2座中層B室，實用面積約1,059方呎，套三房間隔，另設工人套房，放盤逾年，21年9月時開價2,350萬元，期內多次因應市況而調整叫價，現以1,668萬元連車位易手，呎價約15.751元，屬近年新低，新買家為同區租客。

●香港置業曾家輝稱，長沙灣尚都低層G室，實用面積約429方呎，兩房間隔，望山景，以約730萬元放盤約1個月後，吸引區內客洽詢，經議價後決定以690萬元易手，呎價16,084元，新買家為首置客。

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新界區

●中原柯勇表示，將軍澳維景灣畔6座中層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，望海景，最初開價868萬元，現以838萬元易手，呎價約16,431元，新買家為外區上車客。

●美聯劉世華指，將軍澳中心10座低層B室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以720萬元放盤，終減價27萬元，以693萬元成交，呎價約15,822元，新買家已睇樓數個月，有感樓價調頭回升，決定「扑鎚」入市。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山區1月暫錄約80宗二手買賣，馬鞍山中心暫錄4宗，屋苑2座高層B室，實用面積約364方呎，兩房間隔，開價約600萬元，零議價易手，呎價約16,484元，新買家為用家。

●美聯陳少鴻表示，馬鞍山翠擁華庭3座低層C室，實用面積約816方呎，套三房間隔，原業主換樓故放售單位，獲租客買家購入單位自住，雙方議價46.3萬元，終以843.7萬元成交，呎價約10,339元。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田帝堡城3座低層H室，實用面積547方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個月，原先叫價760萬元，減價42萬元，減幅約5.5%，成交價718萬元，呎價約13,126元。

●中原潘婉兒表示，沙田第一城17座高層C室，實用面積約327方呎，兩房間隔，放盤時開價490萬元，新近以462.8萬元易手，呎價約14,153元，新買家為年輕上車客，見大市明朗化，加快入市。

●中原黃達雄指，大埔中心1月暫錄約4宗買賣，屋苑12座高層E室，實用面積約462方呎，兩房間隔，放盤時開價約635萬元，雙方議價後以617萬元沽出，呎價約13,355元，新買家為上車客。

●美聯葉容生表示，粉嶺公屋祥華邨祥智樓B翼座中層B室，實用面積約490方呎，新買家為原邨住客，白居二取證速上車，未補價第二市場價以298萬元購入，呎價約6,082元。

●中原王勤學稱，元朗朗晴居單日連錄兩宗買賣，包括2座低層A室，實用面積約739方呎，套三房間隔，開價800萬元，減價62萬元或8%，獲換樓客以738萬元承接，呎價約9,986元。

●中原伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊最近兩個月成交表現好轉，本月至今約半月錄24宗買賣，現時議價空間約1%至3%，美湖居1座低層G室，實用面積約544方呎，三房間隔，開價550萬元，獲用家以535萬元承接，呎價約9,835元。

●美聯顧耀彬指，屯門聚康山莊5座高層C室，實用面積約445方呎，兩房設計，新買家心儀單位有裝修設計，以573萬元承接，呎價約12,876元，原業主於2014年以360萬元購入，持貨逾8年帳面獲利213萬元，期內物業升值逾59%。

●祥益袁思賢稱，屯門新屯門中心6座中層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，日前獲區外首置客垂青，見原業主增加議幅，累積減價達135萬元，遂便以505萬元即睇即買作自住之用，呎價約11,099元。

●祥益邱家邦表示，屯門居屋兆山苑J座中層3室，實用面積約546方呎，兩房間隔，區內客在已補價自由市場以372.8萬元購入，呎價約6,828元，累積減價逾27萬元。

●祥益黃文樂指，屯門居屋新圍苑E座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，雖然原業主未有提供議價空間，區內首置客仍決定在已補價自由市場以450萬元購入自用，呎價約8,123元。

●美聯何振榮稱，荃灣海之戀5C座中高層C室，實用面積約531方呎，兩房間隔，享海景，開價1,138萬元，議價188萬元，區內家庭客以950萬元成交，呎價約17,891元，原業主於2017年以約835.4萬元購入，持貨逾5年帳面獲利114.6萬元。

●美聯李貫甡表示，青衣區1月暫錄逾50多宗買賣，盈翠半島暫錄14宗，包括7座低層C室，實用面積約523方呎，兩房間隔，月初放盤叫價830萬元，區内客已觀望多時，見近日成交加快決定入市，議價50萬元，以780萬元成交，呎價約14,914元。

●中原林溢斌透露，東涌東堤灣畔5座中層F室，實用面積約607方呎，兩房間隔，叫價690萬元，放盤兩日火速獲買家承接，減價17萬元，以673萬元易手，呎價約11,087元，新買家為上車客。

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