【移英注意】英國食品非酒飲料漲近17%　勢急加息

英國通脹率連續兩個月回落，但仍處於40年高位，預示英倫銀行仍要繼續加息來遏通脹。英國國家統計局公布，去年12月的通脹年率為10.5%，符合市場預期，較去年10月的41年高位，以及11月數字分別回落0.6和0.2個百分點，主要由燃料、服裝和娛樂成本等下跌所致。

該局指出，食品和非酒精飲料的價格處於1977年以來的最高水平，在上月漲16.9%，高於11月份的16.5%，並且是連續第17個月上升，這對最貧窮家庭打擊最大，因這些家庭的支出有很大比例用於食品。

扣除食品、能源、酒精和煙草後的核心通脹率於上月維持在6.3%不變，非但稍高於市場原來預期的6.2%，也明顯高於英央行通脹目標2%。英國首相辛偉誠本年初曾承諾在今年將通脹減半。如再加上當地由於勞動力短缺，日前公布的平均工資增幅為6.4%，創近年新高，或加大了薪金與價格螺旋式通脹的壓力，都令英倫銀行難以在加息的議題上放慢手腳。

荷蘭國際集團(ING)發表報告，坦言英國通脹居高不下，給予英倫銀行大量藉口可以「放鷹」，預料下月的議息會議將加息半厘，令下月指標利率將升至4厘，而且在3月的議息會議，或會再加息0.25厘。因基數效應減弱，屆時電力、天然氣價有較大回落幅度。該行預計總體通脹率將在夏季回落至6%，並在年底前回落至3.5至4%。

不過，由於當地工資上升壓力大，以及與歐洲多數國家一樣持續暴露於歐洲能源危機的風險中，故該行料英央行沒有條件可以在通脹回落後快速減息，未來的減息步伐或會慢於美國。英鎊匯價周三漲近0.4%，兌1.2333美元，或兌約9.65港元。

同日歐盟委員會統計局亦公布，去年12月通脹終值為9.2%，與兩周前發布的初值一致，確認上月通脹由11月時的高位10.1%回落。上月價格上漲主要由食品、酒精和煙草漲2.88個百分點帶動，能源緊隨其後漲2.79個百分點。歐盟去年全年通脹為10.4%，顯著高於2021年的5.3%。區內通脹較高的國家為匈牙利、拉脫維亞、立陶宛，全年物價分別升25%、20.7%、20%；通脹較低的國家為西班牙、盧森堡法國，物價分別升5.5%、6.2%和6.7%。