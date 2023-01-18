新盤本月錄逾300宗成交　西南九龍連天台戶售7552萬

本月整體一手成交量突破300宗。周三(18日)錄得多宗特色戶成交個案，西南九龍項目有頂層連天台戶以7,552萬元獲承接。另一方面，九龍塘兩個新盤罕有改以拍賣形式推售。

●九龍塘喇沙滙及皇廷滙拍賣方式推售兩伙

據一手銷售資訊網資料，九龍塘喇沙滙及九龍塘皇廷滙，周三(18日)上載銷售安排，罕有將一手物業改以拍賣方式、於2月2日出售。

其中，喇沙滙即將拍賣為實用面積11,679方呎的B單位，為複式戶，設182方呎平台、2,196方呎天台。單位曾於2021年12月發出價單，當時定價為3.738億元，每呎售價為32,006元。該盤推售至今暫未錄得成交。

至於皇廷滙即將拍賣出售的洋房為喇沙利道38號，實用面積10,945方呎，設871方呎平台、1,223方呎花園及2,553方呎天台。該洋房曾於2015年起發出價單，定價為5.5億元，期後曾多次調整定價，至去年4月時定價為4.38億元，每呎售價為40,018元。據銷售安排顯示，上述兩個物業均委託忠誠拍賣行以拍賣方式出售。

●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 吸金逾1.28億

當中，2座30樓A室屬頂層特色戶，實用面積1,607方呎，四房間隔，連751方呎平台，附連泳池，以7,552.9萬元成交，呎價為47,000元。另一伙為1座19樓A室，實用面積1,536方呎，四房間隔，以5,298萬元沽出，呎價約34,492元。整個維港滙系列項目，本月至今暫錄16宗成交，總成交金額逾4.1億元。

●元朗山水盈洋房5,496萬元沽

新界洋房不乏承接，路勁地產旗下元朗山水盈，周三(18日)透過招標形式沽出洋房2號，實用面積3,200方呎，四房間隔，設有地庫層，連319方呎平台、981花園及388方呎天台，成交價5,496萬元，呎價為17,175元。上述為項目月內第2宗洋房成交，共套現逾1.08億元。

●元朗Grand YOHO第二期單日沽出6伙

●屯門青山公路飛揚第1期連天台戶售525萬元

●元朗錦田北PARK YOHO Bologna三房售938萬元

●旺角利奧坊‧壹隅一房574萬元