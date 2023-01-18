美股全線向上　傳微軟裁員一萬人

美國通脹有望進步回落。美股周三(18日)早段全線向好，道指升57點，至33,968點；標指升12點，至4,003點；以科技股為主的納指升71點，至11,166點。

反映上游企業成本的生產物價指數(PPI)去年12月按年升6.2%，低過預期的6.8%，撇除能源和食品的核心PPI按年漲幅5.5%，同樣低過預期的增長5.6%，預示通脹壓力持續放緩。

零售消費市道出現低迷迹象，同期零售銷售連跌兩個月，按月跌1.1%，為2021年12月以來最大跌幅，預期跌0.9%，去年11月數據亦向下修訂至跌1%；扣除汽車後零售銷售按月更同樣跌1.1%，預期跌0.5%。

港股外圍方面，恒指夜期現報21,777點，升67點，高水99點。

不少華爾街大行預期美股今年將呈「先低後高」格局。富國銀行股票策略主管Chris Harvey表示，在面對温和經濟衰退下，標指今年若存在20%波動，或下滑至3,400點，意味較周二收市的3,990點水平，有約15%潛在下行空間，惟在這陣痛期過，最終將反彈至4,200點，較周二水平存在約5%潛在升幅。

Harvey表示，隨着通脹升幅放緩，美國聯儲局今年將停止上調聯邦基利率，甚至開始減息，即使聯儲局今年內不減息，但市場將預期減息行動不遠。他又稱，經濟將很大機會出現温和衰退，並不可怕，相信能捱過去。

企業消息方面，加密貨幣交易所Coinbase在官方網誌上宣布，由於市場情況暫停日本營運，已對該國的業務進行審查。所有日本客戶必需在當地時間下月16日前提取他們在平台上持有的法定貨幣和加密貨幣，亦可將資產轉換作日圓，轉帳至當地日本銀行戶口。在2月17日後，Coinbase將把任何剩餘加密貨幣將兌換成日圓，發送至日本法務局的擔保戶口，屆時尚未處理餘客的客戶需與當局聯絡，其股價早段升1.59%。

據報微軟(Microsoft)向員工發備忘錄指，將在3月底前裁減不多於5%人手，料影響約1萬人，部份被裁員工將陸續在本周收到通知。行政總裁Satya Nadella在備忘錄表示，公司的每一份子都必須提高標準，做得比競爭對手更好，以提供有意義的創新，讓客戶、社區和國家真正受益，如果大家做到這一點，我們將變得更強大，並在未來長期繁榮發展，就這麼簡單，其股價升0.47%。