東方日報B1：美堵華升級　限晶片輸出澳門

正當中美財金官員準備在瑞士會晤，華府繼續全速全方位堵塞內地取得半導體技術的途徑，一邊把澳門加入去年10月初高端半導體技術的出口管制適用範圍，一邊拉攏日本和荷蘭一同管制對華出口半導體生產設備。即使荷蘭官員與產業巨頭的態度均顯得不太情願，惟首相呂特表明，西方國家不能失去尖端半導體技術的領先優勢，跟美方的談判正取得進展。

半導體老店英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格直言，過去50年定義地緣政治的是石油資源的分布，接下來的50年則變成「半導體在何生產、科技供應鏈何在」。這句話固然是為Intel在當前經濟不景照樣大舉投資辯護，事關他也表示今年有望收到《晶片法案》的補助金，但也充分說明當前全球經貿戰的背景。

為妨礙內地掌握生產尖端晶片的技術、繼而開發人工智能(AI)科技，美國商務部轄下的工業與安全局(BIS)去年10月7日對中國發出晶片技術封殺令，涉及16納米或以下製程的邏輯晶片及若干尖端記憶體，不限設備等死物，連美國人的活動都管。

BIS當時已將本港納入出口管制的適用對象，卻對澳門網開一面，僅勸喻出口商和轉口商向澳門發貨時做好盡職審查和注意疑點(Red flags)。

不過，該局周二終於反口，一邊重申美國視澳門與內地為兩個不同的出口目的地，一邊宣稱「中國於澳門經濟及商業關係僅給予有限自主權……澳門作為中國的特別行政區，以及可能借澳門繞過出口管制令把受限物品輸往內地」，把出口管制的範圍擴至澳門，「這對保障美國國家安全和外交政策利益至關重要」，同日立即生效。

澳門為改變經濟「一味靠賭」，也有涉足半導體，如橫琴粵澳深度合作區去年印發《促進集成電路（晶片）產業發展若干措施》，補貼進駐機構購買EDA(晶片設計軟件)和開展高端晶片所需IP(知識產權)，開發兩者的機構補貼更多。官員其後稱，深合區還有一個400億元(人民幣‧下同)的國家投資大型半導體投資項目。據報深合區去年首3季集成電路規模以上企業合計營收達19.72億元，按年增長43.4%，折算相當於同期極低迷狀態下的賭收大約6%。

打壓澳門只算是華府的一小步，爭取半導體設備大國的日本和荷蘭加強圍堵力量更加重要。就在閣員強調荷蘭不會輕易跟進美國上述出口管制後不久，呂特表明，跟美國關於限制對華輸出半導體技術的磋商有進展，不能讓西方的尖端半導技術被一些國家作軍事用途。

另一方面，白宮印太事務協調官坎貝爾稱，上周總統拜登與日本首相岸田文雄就限制對華出口半導體的會談「很有成果」，指岸田會「仔細研究和作出適當回應」。

華虹周三宣布，其從事40至65納米製程的子企「華虹半導體製造(無錫)」，獲國家集成電路產業投資基金，及無錫市政府旗下錫虹國芯投資共注資19.698億美元，華虹亦會注資20.502億美元。事緣「華虹半導體製造(無錫)」擬斥67億美元(約522.6億港元)擴產，以緩解華虹12吋晶圓產能長期「爆廠」局面，獲各方注資後還會以債務融資方籌集26.8億美元。