瑞士寶盛︰中國政策轉向　上半年迎投資機會

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，近期內地的政策方向迅速轉變，把重點從意識形態轉向支持經濟，加上中國市場整體估值仍然偏低，故好其表現。該行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志則指出，上半年中資股會有較佳的投資機會。

Matthews表示，外界很難得知中國政策取向變化的原因，其中一種猜測是與地方政府日益沉重的財政壓力有關，此前長期的「清零」防疫政策已令一些較富裕的省份也開始面臨壓力。他指出，內地政府除了放寬抗疫政策外，統計資料更顯示，官方媒體提到支持經濟發展之類的關鍵詞次數變多，證明政策方向已有大轉變。

他補充指，上述估值被嚴重低估的股票不代表建議買入，惟對價值投資者而言，這些絕對是值得研究的投資機會，亦反映了估值被嚴重低估。

至於交易策略方面，鄧啟志指出，押注中國市場的話，上半年將會是焦點，建議加注周期股，並看好科技、消費板塊，以及可能會有較大波動的內房板塊；其次則看好金融股，並預期會有資金重新流入。

他續解釋，當下半年中國經濟恢復，市場可能會重新關注長期結構改革、共同富裕等長遠政策目標，而無論這些目標是好是壞，都有可能不被市場所歡迎，故建議投資者聚焦上半年部署。

另外，他認為，香港樓市今年會較為穩健，表現勝過去年，惟「經濟仍要時間去恢復」；至於本地的地產股，目前對於追求固定收益的投資者而言，其股息回報具吸引力，惟料股價上升空間有限，因此不會「超配(Overweight)」地產股，相比之下波動較高的內房板塊股價升幅可能會更高。