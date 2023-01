外媒報道,法國巴黎銀行表示,獲監管當局批准,宣布正式將旗下美國分支美西銀行(Bank of the West)售予加拿大蒙特利爾銀行(Bank of Montreal),預期交易將於下月1日完成。

蒙特利爾銀行於去年12月同意以163億美元的價格收購法巴銀行的美國子公司西方銀行,為蒙特利爾史上最大一筆交易,使其在美國的業務擴大一倍。

富瑞發表報告指,西方銀行完成交易為「人們期待已久的事情,並對法巴股票產生積極作用。」報告認為,交易將為法巴釋放110億歐元的資本,其中40億歐元將可能於今年第2季以股票回購方式發還予股東。