【東方產評】油金政治現拐點　中美新石油決戰

隨着新能源興起與創新科技的應用日廣，石油在能源業的地位開始變化，伴隨着是一系列涉及世界經濟與權錢關係的轉變，而在數碼經濟新時代擔當重要角色的晶片，就成為大國爭霸的新興重要戰略資源。故可以說，中美晶片戰實際上就是一場「新石油之戰」，將關係到未來數十年的國際地緣政治權力分布，影響不亞於實戰！

過去數十年，石油是全球主要能源，相關的貿易更涉及龐大的利益，其供需與價格一直主宰國際地緣政治變化，泛稱「油金體系」的石油美元結算體系，更成就了美元金融霸權。故見美國長年積極介入中東局勢，而產油國為保自身利益也組織起來，成立石油輸出國組織(OPEC)，以維持國際油市秩序。

石油供應有限，但全球經濟經歷數十載的膨脹，需求有增無減。石油進口國得管理好石油供需關係，一旦爆發能源危機，隨時會引發經濟衰退。俄烏戰爭引發的歐洲能源危機就是典型例子。

近10年的兩大變化讓這油金政治步入拐點。首先，新能源應用日趨成熟，風電、太陽能等新能源應用日廣，還結合了產業化發展，電動車就是例子，意味石油不再是唯一的主要能源供應，尤其是世界漸重視應對氣候變化，化石能源佔能源業的比重長遠趨降，變相削弱傳統石油業對全球經濟的影響力。

其次，應用開採新技術，開創了全球天然氣新紀元。美國的「天然氣革命」成功走進頁岩氣時代，能做到油氣自給自足，這是美軍撤出阿富汗其中一個重要背景，也為美國與中東關係生變埋下伏線。

維繫油金政治的基礎既生變，產油國也毋須再將所有風險放在「美元」這單一籃子內，故伴隨而來是全球去美元化。美國要確保霸主地位，就得設法掌握新的全球戰略資源供應，那就是廣泛應用各類電子產品、經貿與軍事領域的晶片。故見近年美國一方面無所不用其極打擊中國晶片國產化，另一方面花巨資加快美國本地晶片擴產與技術升級，正是要投入更多國家資源打好這場「新石油之戰」，但諸如此類的圍堵，改變不了中國的強「芯」目標。

展望未來，進入數碼經濟年代，數碼化與智能化將讓生活、貿易、製造、服務等起着翻天覆地的變化，當中都須應用晶片，故「得晶片，得天下」！如今美國掌握晶片技術，卻面對高成本、合適勞動力短缺等問題；中國面對技術瓶頸，但擁有龐大終端市場，也擁有製造晶片的原料和全產業鏈，可見兩者都各有競爭優勢。兩強合作，本是全球之福；兩強脫鈎，則無可避免打擊資源效益，企業首當其衝，最終拖慢全球經濟發展步伐，變相是一場另類戰爭！

中國要爭國際話語權，無論如何得設法克服技術瓶頸。關上門搞科研，事倍功半；加大對外開放力度，吸引人才、技術與資金匯聚，才能加快產業發展。認清這個百年大局，就能對未來內地的經濟改革開放保持信心與定力，這也是眾多外資無視美國遏華，堅定押注中國市場的一大理由。