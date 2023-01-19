IEA：中國重啟帶動石油需求增長　惟暫仍供多於求

國際能源機構IEA)表示，全球石油市場將面臨較早前預期更大的過剩問題；雖然中國逐漸復常，但初期需求仍受到限制。

外媒引述IEA最新數據顯示，去年11月全球石油庫存增加7,910萬桶，為2021年10月以來新高。石油輸出國組織(OPEC)去年12月原油產量減少每日40 萬桶，至每日2,919萬桶 。

IEA預期，今年全球石油需求料將增長每日190萬桶，達至創紀錄的每日1.017億桶，其中中國將佔2023年石油需求增持的一半。

今年原油供應也在增加，非OPEC供應由每日6,630萬桶增加至每日6,640萬桶。今年首3月，原油供應量將超出需求量約每日100萬桶。雖然IEA在中國重新開放後上調需求預期，但認為需求增長的情形要待第二季後才會出現。

IEA 表示，預估 2023 年上半年需求復甦緩慢，表明庫存將繼續增加，就像去年剛開始出現庫存一樣。

今年迄今國際油價維持低位，布蘭特期油在每桶87美元水平。不過投行高盛則堅持大宗商品「牛市論」，認為布油價格到今年第四季會反彈至每桶105美元；對沖基金Andurand Capital Management 創始人Pierre Andurand更預期，若中國經濟完全開放，油價可能會超過每桶140美元。