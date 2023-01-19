m18講場：有心唔怕遲！日女主播轉職基金經理勁掂

今時今日無論男女都「最怕入錯行」，皆因「隔行如隔山」，從頭再嚟過嘅成本太高昂。不過，日本有位靚女主播宇田麻衣子，喺電視台打工5年後先醒覺份工唔啱心水，居然轉行做基金經理，管理嘅一隻基金仲要喺舊年打敗97%同行。成功背後，當然有原因！

麻衣子1974年喺東京出世，大學畢業後第一份工係去日本富士電視台做主播，但據講佢好快發現面對公眾嘅壓力好大，而且上司分派工作嘅原則係取決於主播受歡迎程度，而非經驗同專業知識，所以佢2001年決定離開電視台，去史丹福大學商學院進修。

「回爐重造」之後，麻衣子2005年加入富達投資做房地產同汽車行業分析師，4年後過檔老竇宇田豐喺2002年創立嘅資產管理公司Evarich，兩父女一齊打江山。

一隻基金砌低97%同行

行業數據機構CityWire統計，舊年Evarich資管旗下日本成長基金回報達到16%，大幅跑贏舊年跌半成嘅東證指數，該基金喺日本股票基金市場排名第5，超越97%同行。呢份成績表足以令麻衣子成為日本罕見嘅女明星基金經理。

實際上，選擇成為基金經理嘅女仔依然佔小數，據晨星2021年報告，全球基金經理中只有14%係女性；而日本金融廳舊年報告亦顯示，大型資管機構高層職位中，女性佔比不足一成。麻衣子都不諱言，基金經理係男性主導嘅行業，好多時開會，佢都係在場唯一女性，但令佢最感激嘅係，呢行評價能力方式完全係基於業績表現，而非性別。

日本央行啱啱議息完，專業嘅麻衣子就覺得，日央行兩年內會將10年期國債孳息率上限加到去1.5至2厘，大家參考吓啦。