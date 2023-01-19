鄧建初：成功非僥倖　嚴守紀律才能長期贏錢

股票期指，可買升買跌，撇開成本來說，贏輸機率參半。然而，縱觀市場上能夠長期贏錢的，只佔少數。歸根究柢，是與缺乏策略、不學無術、以及不守紀律等有莫大關係。另外，耐心等候入市時機，及勢色不對時肯捨得沽出，亦是不可或缺的炒股致勝元素。

現今環球金融形勢錯綜複雜，影響市場走向的，除了經濟大局、政治因素、公司基本面、行業前景、政策風向，還有自從美國加息周期開始，官員忽鷹忽鴿的言論，令市場大上大落。近年的牛熊市界別本已較之前為模糊，現在更難言分野。連大戶們都感覺訊息混亂，普羅股民更是如墮五里霧中。如果仍然沿用過往模式炒股，恐怕被折騰得信心盡失。

精通圖表分析及市場兵法，當然對上車落車有幫助，但要運用得宜，非要有N年炒股交易經驗的磨練不可。奇怪的是，坊間不少大市及股票走勢的評論者，竟經常表示無持有任何股票。沒有豐富作戰經驗，對真實市場氣氛缺乏感覺，可以準確入市出市的時間能有幾多把握？紙上談兵，看似擲飛鏢般胡亂猜測而已。

圖表分析是易學難精的一門學問，各種技術指標並不會全面適用於任何市場，要懂得分辨哪種指標工具用在何種市場是非常重要。股民耳熟能詳之移動平均線，於單邊上升或下跌趨勢才有用武之地，如果在飄上飄落的市況則會被摑至兩邊不是人。

而平均線中之黃金交叉或死亡交叉，因為出現時市勢已上升或下跌甚多，失卻識於微時入市的優勢。若果遇着反向時，便會處於極其不利位置，變成進退維谷之艱難局面。被貪婪時衝動入市、及恐懼時驚嚇沽出的心魔所籠罩，輸了金錢更失了信心，往後炒股自必事倍功半。

一般股民採用的炒股策略，多數是贏肯走，輸就長睇，非要有盈利在手才肯沽出。遇着基本因素及前景仍好的公司，問題不大，但如果買著一隻基本面已變差，又或是夕陽行業的就大件事，股價大瀉之餘亦有可能一沉不起，過往贏的錢就會一鋪清袋。所以，嚴格執行止蝕非常重要，未到目標位而掉頭急速回落，即時捨得沽出，才不致於被套牢。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)