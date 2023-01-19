陳蓓敏：港交所估值合理　宜候低吸

美股年初開局至今反覆做好，美企業公布業績，未見突出，再加上美國達債務上限壓力，道指於34,000水平見阻力。待債務問題解決後，後市短線有向上突破機會性。美財長在這債務上限重要關口，身在瑞士，見中國代表，可見重要性在哪兒。日本央行議息會議後，公布維持貨幣政策不變，未有調整10年期國債孳息率，維持於0.5%。市場觀望四月新任央行總裁，對貨幣政策取態。日經指數升652點，升幅達2.5%。日本公布去年11月核心機械訂單數據，按月跌8.3%，投資者觀望日本經濟表現，再加上外圍罷工熱浪此起彼落，首季全球經濟表現有隱憂。中國國務院總副總理劉鶴和美財長耶倫，在瑞士會面。是次會面會否為中美日後放緩緊張關係，有待驗證。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。作者和客户持有港交所。)