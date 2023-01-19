道指挫613點　比特幣跌2%

●踏入亞洲時段，美匯指數報102.39；港匯見7.8235；離岸人民幣(CNH)報6.7633；美元兌日圓處128.59；歐元報1.0793，英鎊報1.2344。金價處1,905.46美元。布油報84.59美元，紐油報79.38美元。比特幣跌2%，報2.07萬美元。道指期貨微跌。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水180點。

●道指收報33,296點，跌613點或1.81%；標指收報3,928點，跌62點或1.56%；納指收報10,957點，跌138點或1.24%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報21,489點，跌188點。

●即月恒生指數夜期收報21,531點，跌179點，低水147點，成交15,958張。

●紐約期油收報每桶79.48美元，跌0.7美元或0.87%；倫敦布蘭特期油收報每桶84.98美元，跌0.94美元或1.09%。

●紐約期金收報每安士1,907美元，跌2.9美元或0.15%。

●英國富時100指數收報7,830點，跌20點或0.26%；德國DAX指數收報15,181點，跌5點或0.03%；法國CAC指數收報7,083點，升6點或0.08%。

●美國去年12月零售銷售按月跌1.1%，創12個月最大跌幅。反映上游企業成本的生產物價指數(PPI)去年12月按年升6.2%，低過預期的6.8%。

●日本上月出口按年增長放緩至11.5%。

●快手控股股東以69.05元出售5,471萬股B類股份。

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