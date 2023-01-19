財金官員：港站在新起點機遇處處　有信心次季經濟強勁反彈

本港有財金官員指出，香港在「一國兩制」下擁有獨特優勢，在金融、專業服務、航運、文化藝術等多方面都是聯通內地和世界的橋樑，隨着與內地及國際全面恢復便捷連繫，香港此時正站在全新的起點，發展機遇處處。港府正積極吸引企業和人才來港，推動產業升級和發展，歡迎世界各地朋友到香港探索發展機會。

此外，他出席了世界經濟論壇領導人非正式會議的午餐會。

他周三(18日)也分別與經濟合作與發展組織秘書長Mathias Cormann和世界經濟論壇執行委員會成員兼物聯網與城市轉型平台負責人Jeff Merritt會面，就全球經濟和科技發展等議題交換意見。他並分別與跨國企業高管人員及初創公司的創辦人會面，鼓勵他們充分利用香港的連繫優勢，拓展全球市場。

另一方面，他接受媒體訪問時指，有信心本港經濟第二季強勁反彈，預料訪港內地旅客下月底開始增加，逐步為旅遊相關行業帶來動力。他表示，正領導工作小組，研究香港復常後對外推廣的政策，港府正向中東海灣國家企業加緊推廣，吸引來香港上市，認為可透過在港上市吸納國際及內地資金。他又指，需要更積極進取接觸國際社會，介紹在港發展機遇。他指在達沃斯期間，會晤不少國際政商界領袖，他們都對香港放寬防疫政策感到興奮。