【高盛推介】阿里巴巴高位回吐　110元見支持

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(18日)微跌約0.3%，周四(19日)回吐近日升幅。早上低開約2.7%，及後在110港元見支持，跌幅收窄。現報112.1元，跌約1.8%。有券商指內地科網板塊將受惠內地重新開放，阿里獲列為首選股份之一。

觀察個股輪證資金流向，好倉於本周二錄得約590萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。淡倉於上周四至本周二共錄得約780萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

阿里購16241，行使價120元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.4倍，高槓桿。

阿里購20689，行使價130元，2023年6月27日到期，實際槓桿5.3倍，中期。

阿里牛69394，收回價105元，行使價103.5元，換股比率100，槓桿比率13倍，相近收回價近牛中街貨較低。

阿里牛69144，收回價100元，行使價98.5元，換股比率100，槓桿比率8.2倍，相近收回價遠牛中街貨較低。

阿里沽11850，行使價77.83元，2023年6月27日到期，實際槓桿4.5倍，貼價。

阿里沽11929，行使價92元，2023年7月12日到期，實際槓桿3.9倍，新上市。

阿里熊61993，收回價120元，行使價122元，換股比率100，槓桿比率10.3倍，高槓桿近熊。

阿里熊68732，收回價140元，行使價142元，換股比率100，槓桿比率3.7倍，近30元收回距離遠熊。

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