許繹彬：春節假期北水停　港股成交料萎縮

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股本周感覺偏軟，原因是農曆長假期將至，但假前淡靜的主因，是內地將會放長達接近兩周的假期，一向撐起港股的北水，亦會由周四(19日)起至本月29日暫停灌溉。「制水」無疑會令港股成交進一步萎縮，再有機會回落至千億邊緣或以下。再者，此農曆新年長假，只有香港及內地會有較長的假期，一向對港股影響深遠的美股依然正常運作，故此投資者對此景象產生不安或有點戒心，亦是理所當然。

許指出，香港及內地在「復常」後，相信不少投資者會舉足外遊，從而令港股成交在長假前後進一步萎縮，亦情有可原，故此未來在低成交下，可能又會作出興風作浪，或呈現單邊走向，由於在低成交下，數據未能可信，建議投資者見機而行，勿輕舉妄動。

轉眼間，已踏入虎年的最後兩個交易日，回顧今年，用「苦年」來形容股市，一眾投資者應不會反對，在此希望港股兔年能夠做到「虎」盡甘來、「兔」氣揚眉。