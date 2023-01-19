【高盛推介】快手回調跌穿70元　資金連日吸納好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：快手自年初抽升挑戰80港元大關後連日回調，周四(19日)開市失守70元水平，低開約4%，及後最低見68元的近一個月低位。現報69元，跌約4.8%，跌幅較大市深。留意過去2個月股價走勢，股價於70元水平曾橫行整固，資金近日也積極趁回調吸納好倉。有券商料快手去年第四季收入達273.7億元人民幣，按年增長12%，並指快手將有望受惠於內地經濟環境回暖和消費需求復甦。該行維持對快手「跑贏行業」評級。

觀察個股輪證資金流向，好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約180萬元。淡倉於本周一及本周二共錄得約150萬元資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

快手購24016，行使價88.9元，2023年4月25日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、行使價90元以下產品中，槓桿最高。

快手購29741，行使價98.9元，2023年10月26日到期，實際槓桿4.0倍，中期。

快手牛66102，收回價60元，行使價57元，換股比率100，槓桿比率5.6倍，相近收回價近牛中街貨最低。

快手沽21950，行使價70元，2023年4月24日到期，實際槓桿3.6倍，高槓桿。

快手沽29135，行使價60.83元，2023年5月22日到期，實際槓桿3.4倍，中年期、低街貨。

快手熊50199，收回價80元，行使價83元，換股比率100，槓桿比率4.7倍，市場上首三高槓桿之一近熊。

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