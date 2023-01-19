瑞信傳派「預付花紅」挽留高級銀行家　CEO：資金見回流

外媒報道，瑞信今年將再次向高級銀行家派發「預付花紅」(upfront bonuses)激勵員工。

根據外媒獲得的內部備忘錄，大多數地區的董事總經理和董事可獲得2022年可變現薪酬的現金部分，但若相關員工3年內離職，須按比例向瑞信償還獎金。該預付花紅申請限期為1月30日。

報道指，瑞信員工花紅會較以往大幅減少。預付花紅讓集團對高層的貢獻及忠誠表達認可。

在2021年，公司預付花紅約佔常規花紅池達40%，原因是該行試圖在早期努力重組的過程中激勵員工。

瑞信還為一些高級員工提供一項特殊的長期獎勵，並出動銀彈攻勢挽留關鍵員工。去年該行被迫籌集約40億美元資金，其股價跌至歷史低位。

此外，瑞信行政總裁Ulrich Koerner周三(18日)接受外媒訪問時表示，隨着該行推行重大戰略改革，客戶流失急劇減少。瑞信之前預期，第四季虧損約16億美元。Koerner指，瑞信資金流失的情況已大減，見到資金有回流迹象。

作為改革的一部分，瑞信將分拆其美國投資銀行部門，並將其更名為第一波士頓(CS First Boston)。新部門將由瑞信前董事會成員Michael Klein領導。

Koerner承認，瑞信在歐洲削減10%投資銀行家的行動，為早前公布在2023年削減2,700名員工，並於2025年削減9,000名員工的計劃。